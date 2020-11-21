Tarsus'ta cadde ve kaldırımlar Büyükşehir Belediyesince dezenfekte edildi

Arazözler ve temizlik makineleriyle gerçekleştirilen çalışmada ekipler, kaldırımları da fırçaladı.

Büyükşehir Belediyesi, il genelinde dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler Tarsus ilçesinde de kapsamlı bir çalışma yaptı. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinde başlayan ve gece yarısına kadar süren çalışma kapsamında Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 arazöz ve temizlik makineleri ile Anıt Mahallesinden başlayarak, Mithatpaşa ve Gazipaşa mahallelerine kadar uzanan Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Gazipaşa Mahallesinde farklı caddeler üzerinde de dezenfekte çalışması uygulayan ve tazyikli su ile kaldırımları da fırçalayan ekipler, aynı şekilde Anıt Mahallesinde Necip Fazıl Kısakürek, Azerbaycan ve Şehitler caddeleri üzerinde de yıkama faaliyeti yürüttü. Ekipler, Öğretmenler Mahallesi 2907 Sokak, Dumlupınar Caddesi, Şehit İsmet Akın Caddesi ile Üzümlü Kavşaktan başlayarak İsmet Paşa Bulvarı, Kleopatra Kapısı çevresi, Rasim Dokur Bulvarı ile tren istasyonu kavşağına kadar olan bölgede de dezenfekte ve kaldırım yıkama faaliyeti gerçekleştirdi.

Yarenlik Alanı da dezenfekte edildi

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilçede Atatürk Caddesinin PTT ana binası ile Halk Eğitim Merkezi arasında kalan bölümün trafiğe kapatılması ile oluşan ve her gün binlerce vatandaşın geçiş yaptığı Yarenlik Alanı üzerinde de dezenfekte çalışması yaptı. Vatandaşların ve mahalle esnafının yakından takip edip, takdir ettiği çalışmalarda mahalle muhtarları da belediye ekiplerini yalnız bırakmadı.

Pandeminin başladığı mart ayından bu yana düzenli olarak caddelerde, kamuya açık alanlarda, devlet dairelerinde sağlık kuruluşlarında ve birçok noktada dezenfekte çalışması gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, program dahilinde diğer mahallelerde de dezenfekte ve kaldırım yıkama faaliyetlerini sürdürecek.