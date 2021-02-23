Tarsus'ta çiftçilere drone ile eğitim

Mersin'in Tarsus ilçesinde çiftçilere insansız hava aracı (İHA) drone ile eğitim veriliyor.

Tarsus Ziraat Odası Başkanlığı ve Güneş Drone Akademi işbirliği kapsamında çiftçilere insansız hava aracı (İHA) olan drone ile 36 saat sürecek eğitim verilecek.

36 saat kurs saati sonunda 30 çiftçiye sertifika verileceğini belirten Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, çiftçilerin teknoloji yakında takip etme fırsatı yakaladıklarını söyledi. Avcı, “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onaylı İHA pilotu eğitimleri, kurs eğitmeni Samet Ustaoğlu tarafından verilecek. İHA'lar tarımda büyük bir devrim olacak. İHA ile gübreleme, ilaçlamanın yanı sıra, hasar tespiti ve görüntü alabileceğiz. Hastalık tespiti yapabileceğiz. Buradan alacağımız eğitim tarımımız açıcında çok önemlidir. Bütün kursiyerlerimize başarılar diliyorum” dedi.

Kurs öğretmeni Samet Ustaoğlu, hava ve hukuki sorumluluk, hava aracı, uçuş prensipleri, meteoroloji, ATC usulleri ve havacılık fizyolojisi, seyrüsefer ve operasyonlar, kumanda edilebilir sistemler, itki sistemleri, aviyonik sistemleri konularına eğitim verecek.