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Tarsus'ta çıkan yangında 2 ton saman kül oldu

Mersin’in Tarsus ilçesinde inşaat halindeki bir evin alt katında çıkan yangın 2 ton samanı küle çevirdi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde inşaat halindeki bir evin alt katında çıkan yangın 2 ton samanı küle çevirdi.


Yangın, ilçeye bağlı Taşçılı Mahallesi 2 katlı evin alt katında çıktı. Ahmet Çelik adlı kişiye ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.


İnşaat çalışmasının da yapıldığı evin birinci katında başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Yangını fark eden mahalle sakinlerinin durumu haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye aracı sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi yangın söndürülürken, 2 ton saman küle döndü.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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