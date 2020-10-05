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Tarsus'ta cinayetle biten silahlı kavgada 5 kişi tutuklandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya karışan 5 kişi tutuklandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya karışan 5 kişi tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, Barbaros Mahallesi'nde meydana gelen silahlı kavgada Seyhan Genç isimli şahıs hayatını kaybederken, K.Z. yaralandı. Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinin yaptığı çalışmada olayın şüphelilerinden A.M. 1 adet tabanca, 33 adet mermi ve 1 adet sustalı bıçakla, F.Ç. 1 adet tabanca ve 8 adet mermi ile İ.Ü. de bıçakla yakalandı. Devam eden soruşturma kapsamında M.M., D.E. ve Y.M. adlı kişiler de gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.M., F.Ç., İ.Ü., D.E. ve Y.M. ise çıkarıldıkları mahkemece ‘kasten adam öldürme ve yaralama' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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