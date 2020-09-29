Tarsus'ta cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir iş yerinde bin 520 adet cinsel içerikli kaçak ürün ele geçirildi.

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekipler, Cumhuriyet Mahallesi'nde büfe işleten S.P. (43) adlı şüphelinin iş yerine yaptıkları operasyonda bin 520 adet cinsel içerikli kaçak hap, sprey, jel, içecek ele geçirdi.

Olayla ilgili S.P. isimli şüpheli gözaltına alındı.