Tarsus'ta çocuk şenliği

'sü pazar günü yapılacak.

Şölen havasında yapılacak olan şenlikte çocuklar için masal kahramanları, oyun grupları, midilli atlarıyla gezinti, survivor yarışmaları, engelsiz şarkılar, karaoke şarkı yarışmaları, yüz boyama, geleneksel çocuk oyunları, mini konser, zeka oyunları atölyeleri, ritim show, canlı heykeller, pandomim gösterileri, dans gösterileri ve çocukların gün boyu güzel bir gün geçirebilmeleri için eğlenceli yarışmalar yer alacak. Bunun yanı sıra etkinlikte sivil toplum kuruluşları, Hanımeli Pazarı, Siptilli Çarşısı ve Kırkkaşık Bedesteni esnafları da stant açacak.

Bütün çocukları şenliğe davet eden Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, “Çocuklar bizim bugünümüz, yarınımız ve geleceğimizdir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın gönüllerince eğleneceği bir program hazırladık. Ülkemiz ve kentimizde saygı, sevgi, barış, hoşgörü ve kardeşlik tohumlarının yeşermesini dilerken, bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tekrar en içten duygularımla kutluyor, bu özel günü bizlere armağan eden Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha minnetle, şükranla anıyorum” dedi.

Çocuk şenliğinin, 28 Nisan Pazar günü İsmetpaşa Mahallesi Hasan Ali Yücel Ortaokul yanında saat 10.00'da başlayacağı bildirildi.