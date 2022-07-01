Tarsus'ta çocuklar bilimle buluşuyor

Tarsus Belediyesi tarafından hayata geçirilen, çocukların erken yaşta bilim ve teknolojiye meraklı, değişimlere uyum sağlayan, problemlere çözümler üreten, analitik düşünmesine yardımcı olan, iletişim becerileri güçlü, donanımlı ve kendine güvenen bireyler olarak yetişmesine katkı sağlayan 'Ülker Aydın STEM Merkezi 2022', yaz dönemi atölyeleri devam ediyor.

STEM Merkezine kayıt yaptıran çocuklar, yaz döneminde on kişilik sınıflarda 'Scratch, STEM İlkokul, Anne Çocuk Akıl Oyunları, 3D Dijital Tasarım, Robotik Kodlama, İşlem Oyunları' atölyelerinde eğitim alıyor. STEM Merkezi ile çocuklara özgün düşünebilme, teknoloji tasarımı yapabilme, yazılım geliştirebilme gibi konularda yetenek kazanmasına katkı sunuluyor. Öğrencileri, geleceğin mesleklerine hazırlarken onların teknolojik yapıları tanıması ve kullanması sağlanıyor. Uzun vadeli olarak eğitimde başarı girişimi olan STEM Merkezi ile çocuklar, problem çözebilme, yenilikçiliğe açık, keşif yapabilme, özgüven ve öz-motivasyon, tutarlı düşünme, teknoloji okuryazarlığı konularında daha aktif birey olma imkanı kazanıyor.

Çocuklar STEM Merkezine büyük ilgi gösteriyor

Tarsuslu vatandaşlar çocukların erken yaşta gelişimine büyük destek veren STEM Merkezine yoğun ilgi gösterirken, kentte bulunan ilkokullarda sıklıkla okul ziyaretleri ile STEM Merkezinin büyük dünyasıyla çocukları buluşturuyor. 3. ve 8. sınıf aralığındaki öğrencilerin katılım sağlayabileceği atölyelerde çocuklar, geleceğin mesleklerine de küçük yaştan hazırlanabiliyor. Çoğunluğu bilim insanı olmak istediği STEM Merkezinde renkli bilim dünyası ile tanışan çocuklar, keyifli ve eğitici zaman geçiriyor.

Öğrencilerin problemlere disiplinler arası bakış açısıyla bakmasını, yeni nesil eğitim yaklaşımıyla bilgi ve beceri kazanmasını hedefleyen STEM Merkezine kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin '0533 154 02 20' numaralı telefondan bilgi alabileceği bildirildi.