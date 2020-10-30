Tarsus'ta cumhuriyet coşkusu dolu dolu yaşandı

MERSİN (İHA) – Mersin'in Tarsus Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında düzenlediği etkinlikler Tarsuslulara cumhuriyet coşkusu yaşattı.

Tarsus Belediyesi tarafından merhum Ressam Mehmet Bal'ın çizgileri ile “Cumhuriyet” konulu resim sergisi düzenledi. Serginin açılışına, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Serginin açılışını gerçekleştiren protokol üyeleri, Cumhuriyet'in kurulmasından önce Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve Türk halkı tarafından vatan topraklarının düşman işgalinden kurtuluşu için verdiği topyekun mücadelenin Mehmet Bal'ın çizgileriyle anlatıldığı tablolara bakarak maziye yolculuk ettiler.

Başkan Bozdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı etkinlikleri kapsamında Kaymakam Otcu ve protokol üyeleri ile birlikte Rauf Denktaş Parkında “97. Yıl Fidanını” toprakla buluşturdu.

Atatürk treni müze konseptine dönüştürüldü

Etkinliklerin devamında, Yeşilyurt mahallesinde Hacı Bektaş-ı Veli parkında bulunan Atatürk'ün Tarsus'a 17 Mart 1923 yılında ilk kez gerçekleştirdiği yolculukta kullandığı tren, müze konseptine çevrilerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

Başkan Bozdoğan burada yaptığı konuşmada, “Cumhuriyetin kazanımlarını asla yok sayamayız. Başta bu ülkenin Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve cumhuriyetin fedailerinin verdiği mücadeleler sonucu kurulan ve ilelebet yaşayacak olan cumhuriyet sayesinde bir aşçının oğlu belediye başkanı olabiliyor, kadınlarımız milletvekili olabiliyor. İnsanlarımız hür ve bağımsız bir şekilde bu topraklarda yaşam sürüyorsa bunu cumhuriyetimize borçluyuz” dedi.

Başkan Bozdoğan, pandemiye karşı verilen mücadele esnasında insanları sağlıklarına kavuşturmak üzere görev yaparken korona virüs yakalanarak yaşamlarını yitiren Dr. Turgut Erkutlu ve Erdinç Şahin'in aileleri ile de bir araya gelerek, iki sağlık çalışanının merkezlerde isimlerinin verildiği köşelerinin açılışını yaptı.