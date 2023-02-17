Tarsus'ta 'deprem planlama toplantısı' yapıldı

Tarsus Belediyesince binaların durum tespiti ve alana yönelik önerileri içeren 'deprem planlama toplantısı' yapıldı.

Tarsus Belediyesi Meclis Salonunda yapılan toplantıya Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Harita Mühendisleri Odası, Şehir ve Bölge Planlama, Jeoloji Mühendisleri Odası, Yapı Denetim ekipleri, müteahhitler, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Mühendisleri katıldı. Karşılıklı öneri ve cevaplarla gerçekleşen toplantıda, deprem gerçeğine karşı önlemin ne şekilde alınması gerektiği konularına değinildi.

"Birlikte çalışma yapılması gerekiyor"

Ülkede yaşanan deprem olayları sonrası genel değerlendirmelerde bulunan Tarus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, “Ülkemizde ciddi bir deprem yaşandı ve 10 ilimiz büyük dereceler ile etkilendi. Aynı acıyı yaşayan insanlar birbirlerine daha çok saygı duymaya başlıyorlar ve daha çok sevgi gösterebiliyorlar. 2019 yılı Ekim ayında mecliste bu kürsüde haykırdım. “Deprem öldürmez, bina da öldürmez ama cehalet öldürür” dedim. Ben o afet bakanlığından bahsetmiştim, her yerel yönetimin afet birimleri olması gerektiğini söylemiştim. Şu an yer bilimcinin, jeoloji mühendisinin, inşaat mühendisinin, mimarın, şehir plancısının birlikte olduğu ciddi bir çalışmanın ortaya konulması gerekiyor. Tarsus'un bir master planı yok ve buna kimse kafa yormamış. 2019 yılında bahsettiğim ve üstünde durulması gereken deprem olayları kaile alınmamıştı, yalnızca gülümseme ile karşılanmıştı. Bu konunun üstünde durulmalı" dedi.

"Kentimiz için planlamalar yapıyoruz"

Önlemler almak adına el ele vererek konuların altının çizilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Bozdoğan, “Bizim belediyemiz bünyesinde 4 jeoloji mühendisimiz var, ben göreve geldiğimde hiç yoktu. Eğer siz sağlıklı bir şekilde bir yapıyı, bir binayı oluşturamazsanız, bir planlamayı, bir stratejiyi ve bunun devamında da bir üretim alanını oluşturamazsanız sadece geçmişle ilgili eleştiriler yaparsınız. Bu çok ciddi bir konu. Benim tek amacım birlikte ortak çalışmayı bir an önce yapmak ve insanlarımızı kurtarmak. Biz bunun için çabalıyoruz" diye konuştu.

"Afet birimleri hayati önem taşıyor"

Çok geç olmadan deprem öncesi tüm önlemlerin alınmasının önemine değinen Başkan Bozdoğan, “1935 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk buraya bir mimar göndermiş. Gelen mimar bir şehir planı oluşturmuş ve bu mimarımızın çizdiği haritası bizim elimizde. Benim tek bir isteğim var, üstüne basa basa söylüyorum, Afet birimi oluşturulur, komisyonlar kurulur, STK ve halkımız ile çalışmalar yapılır, planlama ve strateji yapılır ardından ortaya bir şeyler konur ve kent kurtulur. Bizim tek derdimiz bu. Hepimizin mutlaka suçu var demeliyiz, yapılanlar değil yapılamayanlar için suçumuz var bunu unutmamak gerekir” ifadelerini kullandı.

"Deprem çalıştayı yapacağız"

Türkiye'de afet birimi olan sayılı belediye içinde olduklarını kaydeden Bozdoğan, şöyle devam etti; "Sadece deprem olarak düşünmeyin diğer tüm afetler için de konuşuyoruz. Hatta sadece müteahhit, mimar ya da mühendis de değildir, yerel yönetim de çok önemlidir. Tarsus ile ilgili 3-5 yıllık planlama yapılmalı. 2019 da şu kürsüden konuştuğumda insanlar üzerine eğilseydi bugün bu deprem gerçeğini ilk çözen kent Tarsus olurdu. Bir kentte deprem ile ilgili alınacak en büyük önlem kentsel dönüşüm. Ve bu konuda herkesin kamuoyu oluşturmasını, ortak akılla hareket etmesini istiyorum. Tarsus Belediyesi olarak yarınlar için ne yapabiliriz, ben bunun savaşını veriyorum. Sürekli kentimizde afet konusu için toplantılar yapıyor, ne yapılmalı diye tüm çözüm önerilerini dinlemek istiyorum. Belediye olarak deprem çalıştayı yapacak ve bu konuda bizlerin bilinçlenmesi için çabalayacağız.”