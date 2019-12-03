Tarsus'ta 'Engelsiz Yaşam Köyü' oluşturulacak

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, sadece Türkiye'de değil, içerik ve birçok farklı uygulamaları ile dünyada bir ilk olacak 'Engelsiz Yaşam Köyü' projesi çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Tarsus Belediyesi Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan başkanlığında yapıldı. Toplantıda görüşülen maddeler arasında 31 Aralık'ta sözleşmesi sona erecek olan Tüm Bel-Sen ile yeniden sözleşme görüşmelerine başlanabilmesi ve mutabakat sağlandığı takdirde imzalanması için Belediye Başkanı Bozdoğan'a yetki verilmesi ile ilgili teklif ile zabıta personeline verilecek fazla mesai ücretinin belirlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Belediye memurlarının norm kadro ve derecelerinin düzelmesi ve değiştirilmesi teklifinin de görüşüldüğü mecliste, Tekke, Yenice, Atalar, Arıklı, Günyurdu, Yunacık, Kamberhöyüğü ve Yeni mahallelerinde bulunan bazı parsellerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan itiraz ve imar değişikliği ilgili teklifin görüşülmesine oy birliğiyle karar verildi. Ayrıca, kadın meclis üyelerinin toplantıda verdiği önergede, belediyede herhangi bir personel alımı söz konusu olduğunda, eşi vefat eden veya çalışmaya ihtiyacı olan kadınlara pozitif ayrımcılık tanınması teklifi meclis üyelerince oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantının dilek ve temenniler bölümünde söz alan meclis üyeleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutlayarak duygu ve düşüncelerini dile getirdi.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ise yeni nesil belediyecilik anlayışı ile çalıştıklarını ifade ederek, engellilere müjde verdi. İçerik bakımında dünyada bir ilk olacak olan 'Engelsiz Yaşam Köyü' projesi çalışmalarına başladıklarını kaydeden Bozdoğan, "Engelli kardeşlerimizin günü kutlu olsun. Zabıta Müdürlüğü bünyesinde Engelli Hizmet Birimini oluşturduk. Bunu yanı sıra sadece Türkiye'de değil dünyada eşi benzeri olmayan ve birçok farklı uygulamalarıyla ortaya koyduğumuz 'Engelsiz Yaşam Köyü' projemizi işleme koymak üzereyiz” ifadelerini kullandı.

Yeni nesil belediyecilik anlayışını önemsediklerini dile getiren Bozdoğan, “Özellikle bu kenti sürdürülebilir kalkındıracak çalışmalar içerisindeyiz. Verdiğimiz bu mücadelede yoksulluğa son, açlığa son en önemli amaç. Bunun yanında eşitsizliğin ortadan kalktığı, erişebilir, sağlıklı, kaliteli bir hayat ve bir kent için çalışıyoruz” diye konuştu.