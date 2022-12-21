İhlas Haber Ajansı

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Tarsus'ta etiketsiz 23 kilogram sucuk ele geçirildi

Mersin’in Tarsus ilçesinde zabıta ekipleri, 23 kilogram ağırlığında etiketsiz, son kullanma tarihi ve menşei etiketi olmayan sucuk ele geçirdi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde zabıta ekipleri, 23 kilogram ağırlığında etiketsiz, son kullanma tarihi ve menşei etiketi olmayan sucuk ele geçirdi.


Tarsus Belediyesi Zabıta İşleri Müdürlüğü ekipleri halk sağlığını ön planda tutmak için kent genelinde denetimlerini sürdürüyor. Ekipler tarafından, halk sağlığını tehdit eden satışlara dur demek için ürün tespit etme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Tarsus'ta yapılan denetimde ekipler, menşei etiketi olmayan, son kullanma tarihi bulunmayan, etiketsiz sucukların satışını gerçekleştiren işletmeye cezai işlem uyguladı.


Ele geçirilen ürünler, imha edildi.

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