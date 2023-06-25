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Tarsus'ta ev yangını, bir ev kullanılmaz hale geldi

Mersin’in Tarsus ilçesinde çıkan yangın bir evi kullanılmaz hale getirdi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan yangın bir evi kullanılmaz hale getirdi.


Alınan bilgiye göre yangın, ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan H.S.'nin kiracı olarak oturduğu iki katlı evin üst katında çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede evi sardı.


İhbar üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürüldü.


Yaralananın olmadığı yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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