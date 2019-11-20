İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tarsus'ta ev yangını

Mersin’in Tarsus ilçesinde ikamette çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde ikamette çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi.



Yangın, Karakütük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Köse'ye ait 6 kişinin yaşadığı evde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında eşyalar ve ev kullanılamaz hale geldi. Tarsus Orman İsletme Müdürlüğüne ait itfaiye araçlarının müdahale ettiği yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, can kaybının olmaması teselli kaynağı oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.