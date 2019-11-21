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Tarsus'ta ev yangını

Mersin’in Tarsus ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.


Yangın ilçeye bağlı Reşadiye Mahallesi'nde ikamet eden Hayriye B.'ye ait evde çıktı. Alevlerin eski yapı evin iç bölümünün ardından ön kısmına sıçradığı yangında, yan tarafta bulunan samanlık alan da yandı.


İhbar üzerine olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü.


Evde büyük hasar oluşturan yangında şans eseri yaralanan olmadı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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