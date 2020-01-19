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Tarsus'ta ev yangını

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir evin çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evin çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu.


Alınan bilgiye göre, Mithatpaşa Mahallesi'nde Maşallah Dal'a ait üç katlı evin çatı katında sabaha doğru henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.


Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede sürdürürken, evde hasar meydana geldi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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