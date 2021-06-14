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Tarsus'ta eve giren yılanı itfaiye ekipleri çıkarttı

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir eve giren yılanı, itfaiye ekipleri yakalayarak, dışarı çıkarttı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir eve giren yılanı, itfaiye ekipleri yakalayarak, dışarı çıkarttı.


Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle 4011 Sokak No: 53'de A.Ş.'ye ait müstakil eve giren boz yılanı fark eden ev sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.


Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus İtfaiye Grup Amirliği arama-kurtarma ekipleri, ev içerisinde beyaz eşyaları ve mobilyaları çekerek yılanı bulunduğu yerden, ekipmanlar kullanarak yakaladı. Güvenli bir şekilde çıkartılan yılan daha sonra doğal ortamına salındı.

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