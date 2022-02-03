Tarsus'ta gazete dağıtıcısının elektrikli bisikletini çaldılar

Mersin'in Tarsus ilçesinde yerel gazetelerin dağıtıcısının elektrikli bisikletini çaldılar.

Gaziler Mahallesi'nde ikamet eden Cüneyt Beyaztoprak'ın gazete dağıtımında kullandığı elektrikli bisiklet ikamet ettiği apartmanın merdiven dairesinden çalındı. Beyaztoprak'ın şikayeti üzerine polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Elektrikli bisikletin değerinin 12 bin TL olduğu ve Beyaztoprak'ın 12 ay taksitle aldığı ve son taksitinin kaldığı öğrenildi.