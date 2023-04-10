Tarsus'ta gelir getirici tür ağaçlandırmalar sürüyor

Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü, sorumluluk alanındaki Çiftlik Mahallesi'nde, gelir getirici tür ağaçlandırması ile köylülerin kalkınmasına katkı sunuyor.

Gelir getirici tür olan zeytin ve harnup sahalarının köy halkına sertifika ile dağıtımı gerçekleştirildi. Toplam 251 adet sertifika ile 202.4 hektar alanın orman ürününden faydalanmak üzere köy halkına dağıtımı ile kırsal bölgelerin ekonomisine katkı sağlanması amaçlandı. Bu doğrultuda yine civar köylerde zeytin, keçiboynuzu ve defne potansiyeline sahip ormanlık alanlarda uygulama devam edecek.