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Tarsus'ta gelir-gider tabelası sayısı artıyor

MERSİN (İHA) – Mersin’in Tarsus Belediyesi, şeffaf belediyecilik anlayışı çerçevesinde, ilçenin farklı noktalarına aylık gelir gider bilgilerini gösteren dijital tabela yerleştirmeye devam ediyor.

MERSİN (İHA) – Mersin'in Tarsus Belediyesi, şeffaf belediyecilik anlayışı çerçevesinde, ilçenin farklı noktalarına aylık gelir gider bilgilerini gösteren dijital tabela yerleştirmeye devam ediyor. Kentin en yoğun noktalarına yerleştirilen tabelalar, Tarsuslular tarafından ilgi görüyor.


Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hesap verebilirlik ilkesi çerçevesinde daha önce belediye tesisleri girişine yerleştirilen gelir-gider tabelası, şehrin belirli alanlarına da yerleştirmeye başlandı. Her ayın gelir-gider bilgilerini gösteren dijital tabela uygulaması halk tarafından ilgi gördü. Tabelada; vergi gelirleri, İller Bankası payı, kira ve hizmet gelirleri, diğer gelirler ile personel giderleri, Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü giderleri, yatırım giderleri ve diğer giderler yer alıyor.


Şeffaf belediyecilik yönetiminden asla taviz veremeyeceklerini belirten Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, “Harcanan her bir kuruşun hesabını halkımıza veriyoruz” dedi.

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