Tarsus'ta girişimci kadınlara lavanta desteği

Mersin'in Tarsus ilçesinde belediye tarafından desteklenen ve Eğitime Sosyal Katkı Derneği‘nin (ESKADE) "Üreten Köy Kadınları-Ardıçlı" projesi kapsamında kadınlara lavanta fidesi desteği verildi.

Tarsus Belediyesi ile ESKADE derneğinin girişimleri ile Ardıçlı Mahalesi'nde Mart ayında 21 kadına taşımalı eğitim sebebiyle kapalı olan okulunun bahçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğünce Endemik Bitki Yetiştiriciliği kursu düzenlendi. Sonrasında kursu bitirip sertifika alan kadınlar arasında arazilerinde ekim yapabilecek kişiler seçildi. Amacı bu bölgede genç göçü oluşumunu engellemek ve kadınlara istihdam sağlamak olan projeyle, farklı coğrafyalardaki ünlü lavanta bahçeleriyle yarışacak bir konuma ulaşmanın hedeflendiği belirtildi.

Proje çalışmasını yürüten ESKADE Başkanı Şaziment Ertekin Demirkıran, “Bizim tüm çalışmalarımız köy kadınlarına istihdam, köy çocuklarına eğitim odaklı çalışmalar yapmaktır. Bu proje sayesinde de Ardıçlı Köyü ve ötesinde İnköyü, Olukkoyağı köylerinde de yaygınlaştırma umuduyla lavanta ekimini, sonrasında sağlanacak katma değer ile lavantadan yağ üretimi, lavanta balı, gibi üretimlere yönelmek, hatta bu bölgeye Lavantanın görsellik turizmini de getirmeyi hedefliyoruz. Bu projemize destek veren Tarsus Kaymakamlığı ve Tarsus Belediye Başkanlığına teşekkür ederim” dedi.

Kadınlarından Zekiye Ateş, Ümmüsü Gülal, Meryem Güler, Salime Çimen, Ayşe Bodur, Hatice Karkuyu, Büşra Bodur, Berna Öztürk, Hacer Bodur heyecanla fidelerini teslim aldı.

Fide dağıtım töreninde Belediye Başkanı Şevket Can'ın eşi Öznur Kara Can, Tarsus Belediyesi Başkan yardımcısı Serap Kurtçu, Başkan Yarımcısı Ali Şimşek, Başkan Yardımcısı Hüseyin Boru hazır bulundu.

Dağıtım sonrası söz alan Belediye Başkanı Şevket Can'ın eşi Öznur Kara Can ise, “Bölgemize ve ev ekonomisine sağlanacak ekonomik katkı ülkemizin gelişimine de katkı sağlayacaktır. Lavanta yetiştiriciliği gerçekten iyi bir seçim, sadece yağ üretimini değil, yörede bal yetiştiriciliği yapan üreticilere de büyük katkı sağlayacaktır. Bu çalışmalara yön veren ESKADE'şe teşekkür ediyor ve kadınlarımıza kolaylıklar diliyorum. Bu tür projelerin takipçisi ve destekçisi olacağız” ifadesini kullandı.