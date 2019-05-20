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Tarsus'ta halk buluşmasına yoğun ilgi

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın, vatandaşlarla bir araya geldiği ’Halk Günü’ buluşmaları devam ediyor.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın, vatandaşlarla bir araya geldiği 'Halk Günü' buluşmaları devam ediyor.


Başkan Bozdoğan'ı tebrik etmek için gelen vatandaşlar, belediye binasında uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşların istek, sorun, görüş ve önerilerini dinlemek amacıyla düzenlenen halk gününde Başkan Bozdoğan, vatandaşları makamında ağırlayarak, tebrikleri tek tek kabul etti.


Halktan gelen sorun ve talepleri not aldıran Bozdoğan, Halk Günü buluşmalarının kendisi için çok önemli olduğunu belirtti. Bozdoğan, “Ben halkım için buradayım ve onların içinden geldim. Benim halkımdan hiçbir farkım yok. Tarsus halkının sorunlarını çok iyi bilirim. Bu 5 yılda yapacağımız çalışmalarda Tarsus'u çok farklı bir konuma getireceğiz. Kentimiz için daha fazla neler yapabiliriz onun çaba ve gayreti içerisindeyiz” dedi.


Yaklaşık 7 saat süren Halk Günü buluşmasında Bozdoğan, gördüğü yoğun ilgiden oldukça memnun olduğunu ifade etti.

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