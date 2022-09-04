Tarsus'ta hemzemin geçitler daha güvenli hale getiriliyor

Geçtiğimiz günlerde Tarsus kent merkezinde bulunan 100. Yıl ve Gazipaşa kontrollü hemzemin geçitlerinde yürütülen faaliyetin benzeri, Fahrettinpaşa hemzemin geçidinde de yürütüldü. Devlet Demiryolları ekipleri tarafından, raylı sistemin bulunduğu noktalarda revize ve düzenleme işlemi yerine getirildi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise hemzemin geçidin üst yapısını oluşturan yıpranmış asfalt zemini söktü. Zemin iyileştirme ve sıkılaştırma faaliyetinin ardından, sıcak asfalt serim işlemi yerine getirildi.

Hemzemin geçitte yapılan teknik çalışma ve zemin düzenleme işlemi ile trenlerin yanı sıra hem sürücülerin hem de özel gereksinimli bireyler ile diğer yayaların da güvenli geçiş yapmaları sağlandı.

Kemalpaşa Mahallesi Muhtarı Ertan Ayhan, hemzemin geçitteki bozuk zeminin uzun zamandır sıkıntı oluşturduğunu belirterek, “Fahrettinpaşa hemzemin geçidi, yoğun trafikten dolayı bozulmuştu. Bunun üzerine vatandaş talep iletti. Biz de yetkili birimlerle temasa geçtik. Şu an hemzemin revize edildi ve daha güvenli. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi bize yardımcı oldu ve sorun çözüldü” dedi.