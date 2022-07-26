Tarsus'ta içmesuyu çalışmaları sürüyor

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, MESKİ, tüm ilçelerde başlattığı altyapı yatırımlarına yenilerini de katarak çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede çalışmalarına hız veren ekipler, Tarsus Gülek Mahallesi'nin Elmalı mevkiinde yaşanan yetersiz içmesuyu sorununu çözüme kavuşturacak çalışmalar için harekete geçti.

MESKİ Genel Müdürlüğünün yatırım tutarı 4 milyon 221 bin lira olan Tarsus ilçesi Gülek Mahallesi Aspava Drenaj Galerisi İçmesuyu Terfi Hattı yapım işi çerçevesinde bin 198 metre HDPE boru, 2 bin 31 metre çelik boru, 115 metre koruge boru olmak üzere toplam 3 bin 344 metre hat döşemesi, bir adet 50 metreküp su deposu, bir kaptaj, bir terfi merkezi, 2 tahliye odası, bir vantuz odası ile bir çakıl havuzu yapılması planlanıyor.