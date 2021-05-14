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Tarsus'ta iki aile arasında tarla kavgası: 5 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde iki aile arasında tarla meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki aile arasında tarla meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Akgedik Mahallesi'nde iki aile arasında tarla satışı meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.K. (28), G.K. (52), Z.K. (64), E.K. (18) ve H.E. (37) av tüfeğiyle vurularak yaralandı. Çok sayıda polis olay yerine gelerek kavgaya müdahale etti. Hastaneye kaldırılan 5 yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Polisin müdahale ettiği kavgada, Ö.T. (29), B.T. (26), E.B. (25), V.Y. (21) ve B.Y. (18) adlı kişiler gözaltına alınırken, olayda kullanılan 3 av tüfek, 1 adet silah ve bunlara ait mermiler ele geçirildi. Polisin tedbir aldığı mahallede olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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