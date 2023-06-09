Tarsus'ta iki ayrı kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki ayrı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM otoyolu Pozantı-Tarsus istikameti Karakütük mevkiinde çekici plakası öğrenilemeyen 45 ZB 5166 tanker plakalı Mahmut Akkoç'un kullandığı tır, henüz bilinmeyen bir nedenle önünde seyreden 42 BS 055 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle büyük oranda zarar gören kupa içerisinde sıkışan sürücü Mahmut Akkoç, olay yerinde hayatını kaybetti.

İkinci kaza ise ilçeye bağlı Adana-Tarsus istikameti D-400 karayolu Yunusoğlu Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 33 NYR 66 plakalı otomobilin sürücüsü F.V., henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüjdeki ağaca çarparak duran otomobildeki sürücü F.V. ile yanında bulunan yolcu yaralandı. Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Her iki kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.