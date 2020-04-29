Tarsus'ta ilaçlama ve dezenfekte çalışması

İlaçlama konusunda yılın 12 ayı boyunca planlı şekilde mesai harcayan Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü İlaçlama ekipleri, Ocak-Nisan döneminde çöp konteynerleri, su birikintilerinin olduğu alanlar, kanallar, kanalizasyon sistemleri, bodrum katlar, otluk alanlar ile halkın ortak kullandığı noktalarda sivrisinek, pire, karasinek, ot sineği, fare, uçkun, larva ve diğer zararlılara karşı ilaçlama faaliyeti gerçekleştirdi. Ekipler, okulların açık olduğu dönemlerde de planlı şekilde ilaçlama çalışmasını yerine getirdi.

Onlarca personelle ekipler halinde çalışma yürüten Büyükşehir, Tarsus'ta ilaçlama ve dezenfekte konusunda Ocak-Nisan döneminde bin 149 litre farklı çeşitlerde ilaç ve 676 kilo yine farklı çeşitlerde toz ilaçlar kullandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü, koronavirüs salgınının gündeme gelmesiyle birlikte, halk sağlığına verdiği önemi bir kez daha göstererek, onlarca ekiple dezenfekte çalışması başlattı.

Tarsus Kaymakamlık binası başta olmak üzere, tüm kamu kurum ve kurumları, banka şubeleri, ATM'ler, vatandaşların ortak kullanım alanları, toplu ulaşım araçları ve durakların dezenfekte edilmesi, bunun yanı sıra yolların ve kaldırımların arazözler aracılığıyla ilaçlı sularla yıkanması konusunda sürekli ve titiz çalışma gerçekleştiren Büyükşehir ekipleri, özellikle muhtarlarla koordineli şekilde çalışarak kent merkezi ve bağlı mahalleler ile Çamlıyayla'da binlerce noktada dezenfekte ve ilaçlama işlemini yerine getirdi.

Sorumluluk alanındaki tüm yerleşim yerlerinde lokal noktalarda dumanla işlemini sürekli yapan Büyükşehir ekipleri, larva konusunda da ilaçlama faaliyeti yürütüyor.

Tarsus Yaş Sebze ve Meyve Hal Kompleksi'nde de düzenli şekilde ilaçlama ve dezenfekte çalışması yürütülürken, esnafa ise özel olarak hazırlanan temizlik kitleri dağıtıldı.