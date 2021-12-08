Tarsus'ta işletmelerin yer aldığı bölgenin yolları yenilendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus'ta Öğretmenler Mahallesinin batı bölümünde yer alan ve birçok KOBİ ile tarımsal ürün işleme tesisinin bulunduğu bölgedeki yolları yeniledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki birçok noktada yol ıslah, düzenleme, yenileme ve yeni yol açma faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Ekipler, ticari alanlarda da ulaşım problemlerini çözüyor. Bu kapsamda, Tarsus ilçesinde ticaret hayatının önemli noktaları arasında bulunan ve içerisinde Yaş Sebze ve Meyve Hal Kompleksi, tarımsal ürün işleme tesisi ve KOBİ'lerin yer aldığı Öğretmenler Mahallesinin batı bölgesindeki alanda uzun yıllardır yaşanan altyapı ve üstyapı problemleri, Büyükşehir Belediyesinin programlı çalışmalarıyla ortadan kaldırılıyor.

Geçtiğimiz yıl bölgeden geçen Gazipaşa Bulvarı üzerinde bozuk zemin söküm ve yeniden sıcak asfaltla kaplama işlemi uygulayan Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, aynı şekilde Tarsus Yaş Sebze ve Meyve Hal Kompleksi içerisindeki bozuk zeminin tamamını söküp yeniden sıcak asfaltla kaplamıştı. Hal Kompleksinin arka bölgesinde bulunan ticaret alanında ilk olarak MESKİ ekipleri altyapı çalışması gerçekleştirdi. Altyapının tamamlanmasının ardından da Büyükşehir ekipleri, kombi araç vasıtasıyla çift kat sathi asfalt kaplama işlemi uyguladı.

Büyükşehir ekipleri, 2 bin 400 metre uzunluğunda ve 17 metre genişliğindeki yol ağında kaplama işlemini tamamladı. Çalışmalar kapsamında bölgede ana arter konumunda olan 850 metre uzunluğundaki 2971. Sokaktaki bozuk zemin de ekipler tarafından söküldü. Baştan sona sıcak asfaltla kaplanan yol, işletmelerin hizmetine sunuldu.

Söz konusu bölgede geçtiğimiz yıl da yol düzenleme ve asfalt kaplama işleminin yanı sıra zemin sıkılaştırmanın ardından çift kat sathi asfalt kaplama çalışması gerçekleştirilmişti.