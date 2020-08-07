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Tarsus'ta işyerinde yangın korkuttu

Mersin’in Tarsus ilçesinde işyerinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde işyerinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.


Yangın, Şehit Mustafa Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Uğur İşhanında meydana geldi.


Alınan bilgiye göre, Ali Algu'na ait elektrik malzemesi satılan işyerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı başlayan yangın kısa sürede bütün dükkanı sardı. Yapılan ihbarla olay yerine itfaiye ekibi ve polis sevk edildi.


İtfaiyenin müdahalesi sonrası çıkan yangın söndürülürken, elektrik dükkanı büyük bir bölümü kullanılamaz hale gelirken dükkanın içinde bulunan zarar gördü.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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