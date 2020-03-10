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Tarsus'ta kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.


Alınan bilgiye göre, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışma yapan Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri, Alibeyli Mahallesi'nde 5 kişiyi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.


Şahısların üzerinde ve kullandıkları araçta yapılan aramada, 2 adet kürek, 2 adet kazma ve 2 adet manivela ele geçirildi. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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