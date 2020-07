Tarsus'ta kadın ve gençlik merkezleri açıldı

Mersin'in Tarsus İlçe Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Kadın Yaşam Destek ve Dayanışma Merkezi ile Gençlik Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Kasım Ekenler Bulvarı üzerinde gerçekleştirilen açılış törenine Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, belediye Meclis üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar ile vatandaş katıldı. Açılışta konuşan Kavaklı Mahalle Muhtarı Erol Bal, Tarsus Belediyesi'nin vermiş olduğu hizmetlerinden ötürü Başkan Bozdoğan'a teşekkür ederek, açılacak her iki merkezin şehre hayırlı olmasını diledi.

Belediyenin sosyal donatıları ile yapılarını hiç kimseye peşkeş çekmeyeceklerini ifade eden Başkan Bozdoğan ise "Baştan beri söylediğim bu kent için, sosyal donatıları biz hiçbir zaman bir kafe gibi veya bir restoran gibi birilerine peşkeş çekmek için yapmıyoruz. Hiçbir zamanda yapmayacağız. Yaptığımız her şey toplum için olacak, halk için olacak. Çünkü ben gücümü halkımdan alıyorum. Halkımdan güç alıyorum, halkımdan can buluyorum ve halkımdan enerji alıyorum. Bu yüzdende aynı halkım gibi çıplak elle dikene de dokunacağım, ateşe de dokunacağım, demire de dokunacağım. Ama şundan emin olun, bu kentte hiç kimse hak etmediği bir şeyi belediyeden alamaz ve onu da peşkeş olarak göremezler. Yaptığımız her şeyin içerisinde mutlaka halk için neyin olduğunu göreceksiniz” dedi.

Kendi ölçüsünü çok iyi bildiğini vurgulayan Bozdoğan, "Ölçüsüz bir saygının elbette ki yalakalık olduğunu bilirim. Ölçüsüz dürüstlüğün kabalık olduğunu da bilirim. Ölçüsüz ihtiyatın korkaklık olduğunu da bilirim. Ölçüsüz cesaretin gaddarlık olduğunu da bilirim. O yüzdende kendi ölçümü, kendi haddimi bilir ve herkesin de o haddi içerisinde bu kentte var olma mücadelesini yapmasını her zaman isterim. Bugün bu iki önemli açılışı yapıyoruz ve bununla ilgili gerek basından gerekse sosyal medyadan eleştireler aldık. Arkadaşlar unutmayın zulüm, adaletten korkar. Karanlık, aydınlıktan korkar. Yalan, doğrudan korkar. Aynı yarasanın ışıktan rahatsız olduğu gibidir. Ben kentte bir karar verirken, halk için karar verirken asla ve asla hiçbir şeyden rahatsızlık duymadan da uygulamamı yaparım. O uygulamayı yaparken de halkıma sorarak yaparım" diye konuştu.

Konuşmaların ardından merkezlerin açılışı gerçekleştirildi.