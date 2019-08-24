Tarsus'ta kar maskeliler tarafından silahlı saldırı: 2'si ağır 4 çocuk yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2'si ağır 4 çocuk yaralandı. Saldırı sonrası saldırganlar olay yerinden hızla uzaklaştılar.

Olay, gece saat 01.00 sıralarında ilçeye bağlı Gözlükule Mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, motosikletli yüzleri siyah kar maskeli şahıslar tarafından Gözlükule Mahallesi Sait Polat Bulvarı ile Abdi İpekçi Caddesi kesişiminde bulunan bir lastikçi dükkanına silahlı saldırı yapıldı.

Meydana gelen saldırıda K.Y. (18), Y.Y. (13), M.O.Y. (17), H.A.Y. (14) isimli şahıslar çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbaı üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralılardan K.Y. ve H.A.Y. isimli durumların ağır olduğu bildirildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri saldırı sonra kayıplara karışan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.