Tarsus'ta "Karayolu Trafik Güvenliği Haftası" etkinlikleri

Mersin'in Tarsus ilçesinde ‘Karayolu Trafik Güvenliği Haftası' düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Belediye Nikah Salonunda düzenlenen etkinliğe Kaymakam Yüksel Ünal, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Jandarma Komutanı Binbaşı Burak Demirtaş, İlçe Emniyet Müdürü Halis Ünal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin, daire müdürleri ile bazı meslek odası başkanları, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, trafik kazalarının sebepleri ve uyulması gereken kurallar ve yaya geçit hakkını anlatan sinevizyon gösterisi sunuldu.

Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, üniversitelerde çok yakın bir gelecekte ‘şoförlük' mesleği ile ilgili bölümlerin açılacağını düşündüğünü söyledi.

Şoförlüğün son hayatın her alanında son derece önemli olduğunun altını çizen Kaymakam Yüksel Ünal, “Şoförlük meslek olarak içerisinde tıp, diğer sağlık birimleri, insan davranış ve bilimlerini içerisinde barındıran ve toplumla bütünleşmesinin yansıra güvenlik konusunu da kapsıyor. Bu bağlamda bakıldığında gelecekte üniversitelerde şoförlük mesleği dal olarak okutulmalıdır” diye konuştu.

Tarsus İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Özden Özden, ilçede 97 bin 922 kayıtlı araç sayımız mevcut olup, ülke genelinde ise 22 Bin 865 Yüz 921 kayıtlı araç var olduğunu söyledi. Özden, 2018 yılında toplam 907 yaramalı, 1 ölümlü, 411 maddi hasarlı olmak üzere toplam Bin 319 trafik kazası meydana gelmiş ve bu kazalar neticesinde Bin 346 vatandaşımız yaralanmış ve 1 vatandaşımızda hayatını kaybettiğini hatırlatarak, konuşmasına şöyle devam etti:

“2019 yılının ilk 4 ayında ise 255 yaramalı ve 11 maddi hasarlı olmak üzere toplam 366 trafik kazası meydana gelmiş ve bu kazalar neticesinde 348 vatandaşımız yaralanmış ve kaza yerinde hayatını kaybeden vatandaşımız olmamıştır. Ayrıca 2018 yılında ülke genelinde kaza yerinde 495, kaza sonrası 30 günlük süreçte hastanede 992 olmak üzere toplam Bin 487 yaya trafik kazası sonucu hayatını kaybetmiştir. Trafikte meydana gelen ölümlü ve yaralamalı kazaların yüzde 22,3ünü yayalar oluşturmaktadır."

Bu arada, Ziraat Odası personellerinden Bekir Sert, Kredi Kefalet Kooperatif personellerinden Enver Kaya ve İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerinden Ezgi Çetin, ‘Yılın Şoförü” ödülüne layık görüldüler.

Etkinlik kapsamında Trafik Haftası nedeniyle öğrenciler arasında Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ödüllü resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.