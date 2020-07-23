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Tarsus'ta kaza yapan sürücü aracını bırakıp kaçtı

Mersin’in Tarsus ilçesinde TEM Otoyolu Berdan Nehri viyadüğü üzerinde kaza yapan sürücü, arabasını bırakıp kayıplara karıştı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde TEM Otoyolu Berdan Nehri viyadüğü üzerinde kaza yapan sürücü, arabasını bırakıp kayıplara karıştı.


Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 01 ABS 120 plakalı Opel marka otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle viyadük üzerinde kontrolden çıkarak beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın ön bölümünde hasar meydana geldi.


Olay yerine güvenlik ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede sürücünün olay yerinde olmadığı tespit edildi. Kazada herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı bildirildi.

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