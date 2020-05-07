Tarsus'ta kerebiç tatlısına talep attı

Mersin'in Tarsus ilçesinde Ramazan ayına özel kerebiç tatlısı üretimi bu yılda geleneklere uyularak yapılıyor.

Kerebiç tatlısına Ramazan ayı nedeniyle talep arttı. Kerebiçin yanında mamul üretimi de yapan pastane işletmecisi Hüseyin Uydacı ve ekibi, yıllardır kerebiç üretiyor. Fıstıklı kerebicin kilosu 60 TL, cevizli fıstık ise 45 TL'den satılıyor. Uydacı, “Kerebiç Ramazan ayına özgü bir tatlıdır. Önceden sadece Ramazan ayında yapılıyordu ama talep olunca şimdi artık yılın 12 ayı üretim yapmaktayız. Ancak Ramazan'da talepler daha çok oluyor. Şimdi virüsten dolayı geçen yıllara göre satış bir daha düşük ama paket servislerimizle o açığı kapatmaya çalışıyoruz. Sabah erken saatte işe başlıyoruz ve geç saatlere kadara çalışıyoruz. Özellikle Ramazan ayında bu süre fazla oluyor. Birde virüsten dolayı sosyal mesafeyi koruyarak üretimi devam ettiriyoruz” dedi.