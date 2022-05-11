Tarsus'ta KOBİ işletmelerinin bulunduğu bölgenin yolları sıcak asfaltla kaplandı

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus'ta Öğretmenler Mahallesinin batısında yer alan ve KOBİ işletmelerinin yanı sıra tarımsal ürün işleme tesisleri ile Tarsus Hal Kompleksinin de bulunduğu alandaki yolları sıcak asfaltla kapladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ulaşım kolaylığı ve güvenliğinin sağlanması, özellikle ticari bölgelerde sorun yaşanmaması için çalışmalar yoğun olarak sürdürülüyor. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, Tarsus'ta Öğretmenler Mahallesinin batı kısmında yer alan ticari bölgede kademeli olarak sıcak asfalt kaplama işlemi uyguladı.

İşletmelerin bulunduğu alana 4,2 kilometre sıcak asfalt

Tarsus Hal Kompleksi önünden geçen Gazipaşa Bulvarı üzerinde geçen yıl bozuk zemin söküm ve yeniden sıcak asfalt kaplama işlemini yerine getiren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yine aynı şekilde Tarsus Halk Kompleksi içindeki yaklaşık 100 dönümlük alanda da bozuk zemin söküm, revize ve asfalt yenileme çalışması yaptı.

Çalışmalarda, Tarsus Hal Kompleksi arkasında kalan ticari alan bölgesindeki sokaklarda da zemin revize işlemi yapıldı. Ekipler, ardından 4,2 kilometre uzunluğunda sıcak asfalt serim işlemi uyguladı.

Büyükşehir ekipleri, geçtiğimiz aylarda aynı bölgede yoğun olarak kullanılan 2971. Sokak üzerinde de bin metrelik sıcak asfalt serimi gerçekleştirmişti. Özellikle ağır tonajlı kamyon ve tırların geçiş yaptığı ve toz oluşumu nedeniyle sürekli şikayetlerin geldiği bölgede çalışmalar tamamlandı.