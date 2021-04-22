Tarsus'ta 'Köyüm Uzakta Öğretmenim Yanımda Projesi'

Mersin'in Tarsus İlçe Belediyesi tarafından okul öncesi eğitim çağında olan ve eğitimden yararlanamayan çocuklar için hazırlanan 'Köyüm Uzakta Öğretmenim Yanımda Projesi' hayata geçti.

Tarsus Belediyesi Kreş Müdürlüğü, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ve Veterinerlik İşleri Müdürlüğü işbirliği ile hayata geçirilen proje kapsamında, kırsal mahallelerdeki çocukların eğitim alması amaçlanıyor. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın da katılım sağladığı projede, belediye bünyesinde görev yapan çocuk gelişimi öğretmenleri tarafından çocuklara yönelik eğitici oyunlar oynamanın yanı sıra ailelere de çocuk gelişimiyle ilgili seminer verildi.

Proje ile çocuklara, boyama, Türkçe dil etkinliği, eğitici ve öğretici oyunlar, beceri çalışmalarına yönelik birçok eğitim, kuma yazma etkinliği olarak çizgi çalışması, nokta birleştirme, kavramlar, şekiller, renkler ve sayılar öğretiliyor. Ayrıca, serbest zaman etkinliği olarak psikomotor gelişimini desteklemek amacıyla çocuklara, oyun hamuru oynatılıyor.

Başkan Bozdoğan, proje kapsamında çocuklarla bir araya gelerek, çeşitli hediyeler verdi.