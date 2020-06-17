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Tarsus'ta kumar operasyonu

Mersin’in Tarsus ilçesinde kumar oynayan ve oynatan 7 kişi yakalandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde kumar oynayan ve oynatan 7 kişi yakalandı.


Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bolatlı Mahallesinde Ağacın Altı isimli iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, söz konusu iş yerine operasyon yaptı. Operasyonda, iş yerinde kumar oynamak için ve yer imkan sağlamaktan ve kumar oynamaktan, emre aykırı davranmaktan 7 kişiye toplam 5 bin 684 TL idari para cezası yazıldı.

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