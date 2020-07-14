Tarsus'ta kurbanlık fiyatları belirlendi

MERSİN (İHA) – Mersin'in Tarsus ilçesinde kurbanlık fiyatları ile satış ve kesim yerleri belirlendi. Buna göre, Tarsus'ta küçükbaş kurbanlığın kilogramı 28 TL'den, büyükbaş kurbanlığın kilogram fiyatı ise 25 TL'den satılacak.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla kurbanlıkların fiyatları, satış ve kesim yerleri ile ilgili toplantı yapıldı. Toplantıda alınan kararlar kamuoyuna duyuruldu. Bu yıl 31 Temmuz 2020 Cuma günü başlayacak ve 3 Ağustos 2020 Pazartesi günü sona erecek olan Kurban Bayramı öncesinde Tarsus Kasaplar Esnaf Odası Kurbanlık Fiyat Belirleme Komisyonu kararına göre küçükbaş kurbanlık kilogram fiyatı 28 TL, büyükbaş kurbanlık kilogram fiyatı 25 TL olarak belirlendi.

Öte yandan, toplantıda Tarsus Belediyesi tarafından tespit edilen kurbanlık satış yerleri ve kurban kesim yerleri de belirlendi. Buna göre, kurbanlık satış yerleri Hürriyet Mahallesi Aydoğanlar Shell Petrol Yanı, Ergenekon Mahallesi Gazipaşa Bulvarı otoban ışıklar Off Road alanı üstü, Gazipaşa Mahallesi Gazipaşa Bulvarı ile Mehmet Akif Ersoy Caddesinin kesişim noktasındaki boş alan, 82 Evler Mahallesi İbni Sina Bulvarı Kuvayi Milliye Parkı arkasındaki boş alan ve Belediye Mezbahanesi içi olarak açıklandı.

Ücretsiz kesim yapılacak yerler ise Belediye Mezbahanesi, Bağlar Mahallesi Kapalı Semt Pazarı, Şehitishak Mahallesi Turkuaz Kapalı Semt Pazarı arkası, Tekke Mahallesi Kapalı Semt Pazarı, Gülek Mahallesi (merkez) ve Yenice Mahallesi (merkez) olarak belirlendi.