Tarsus'ta kurbanlık satış yerleri belli oldu

Mersin'in Tarsus ilçe Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlık satış yerlerini belirledi.

Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla kurbanlıkların fiyatları, satış yerleri ile ilgili toplantı sonucunda alınan kararlar kamuoyuna duyuruldu. Bu yıl 20 Temmuz 2021 Salı günü başlayacak 23 Temmuz Cuma günü sona erecek Kurban Bayramı öncesinde, Tarsus Kasaplar Esnaf Odası Başkanlığı kurbanlık fiyat belirleme komisyon kararına göre küçükbaş kurbanlık kilogram fiyatı 35 TL, büyükbaş kurbanlık kilogram fiyatı 30 TL olarak belirlenirken, belediye tarafından tespit edilen kurbanlık satış yerleri de tespit edildi.

Belediye tarafından Tarsus'taki kurbanlık satış yerleri Hürriyet Mahallesi, Ergenekon Mahallesi Gazipaşa Bulvarı otoban ışıklar off road alanı üstü, Gazipaşa Mahallesi Gazipaşa Bulvarı ile Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nin kesişim noktasındaki boş alan, 82 Evler Mahallesi İbni Sina Bulvarı Kuvayi Milliye Parkı arkasındaki boş alan ve belediye mezbahanesi içi olarak açıklandı.