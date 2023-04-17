Tarsus'ta Lavanta Yetiştiriciliği Projesi

Mersin'in Tarsus Belediyesi alternatif tarım ürünlerinin yaygınlaştırılması, bilimsel yöntemlerle çiftçilere destek sağlanması ve tarımın gelişmesi amacıyla 'Lavanta Yetiştiriciliği Projesini' hayata geçirdi.

Tarsus Belediyesi, belediye arazilerine alternatif tarım ürünü tıbbi aromatik bitkilerden olan lavanta bitkisinin ekimini gerçekleştiriyor. 'Lavanta Yetiştiriciliği Projesi' ile kentte çiftçiyi lavanta yetiştirmeye teşvik ederek, alternatif geçim kaynağı oluşturmak, bölgede alışılagelmiş ürün desenini çeşitlendirmek, tarım alanlarından maksimum fayda sağlanarak aile ve bölge ekonomisine katkı sağlamak, bütüncül bir yaklaşımla üretmek ve ürettiğini işlemeye alarak yeni iş sahaları oluşturuluyor.

Türkiye'de üretim alanı çok sınırlı olan lavanta bitkisi Tarsus Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde Ergenekon Mahallesinde ekildiği kaydedildi. Çok yıllık bir bitki olma özelliği olan lavantanın uzun yıllar verimli olduğu ifade edildi. Belediye bünyesinde çalışan ziraat teknikeri ve tıbbi ve aromatik bitkiler uzmanları lavantanın düzenli olarak bakım ile kontrollerini gerçekleştirdiği de belirtildi.