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Tarsus'ta lösemi hastası çocuklara moral etkinliği

Lösemi hastası çocuklar, Tarsus Belediyesi tarafından düzenlenen birbirinden renkli etkinliklerle moral buldu.


2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla Tarsus Belediyesi tarafından Dr. Turgut Erkutlu Bilim Eğitim Sanat ve Kültür Akademisinde düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Kadir Sertel Otcu, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Mersin Lösev Tarsus Temsilcisi Erkan Yağlıpınar, lösemi hastası çocuklar ile aileleri katıldı. Lösemi hastalığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için düzenlenen etkinlikte, çocuklar doyasıya eğlendi. Programa katılan misafirler, lösemili çocukların söylediği şarkılara eşlik etti.


Programın sonlarına doğru ise lösemili çocuklara hediyeler ve katılımdan dolayı teşekkür belgesi verildi. Löseminin tedavisi mümkün olan bir hastalık olduğunu belirten Belediye Başkanı Bozdoğan, “Lösemili çocukların her zaman sesi olacağız. Küçük bedenleri ve kocaman yürekleriyle hayata umutla bakan lösemi hastası çocuklarımıza acil şifalar dilerim” dedi.

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