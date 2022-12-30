Tarsus'ta miniklerden yeni yıl partisi

Kreşte eğitim gören çocuklar parti ile yeni yılı doyasıya eğlenerek karşıladı.

Sık sık çocukların keyifli vakit geçirip hem eğlenip hem öğrenmesi için çeşitli etkinlikler düzenleyen Tarsus Belediyesi Kreş Müdürlüğü bünyesinde bulunan Nene Hatun ve Seher Togo kreşleri, yeni yıla günler kala yılbaşı partisi düzenledi. Şehir Park Düğün Salonunda düzenlenen yılbaşı partisinde yılbaşı ağacı, balon, süs ve kar taneleri ile süslendi. Müzik eşliğinde dans edip doyasıya eğlenen çocuklar, balon ve renk oyunları ile keyifli vakit geçirdi.

Hazırlanan yılbaşı pastasını kesen çocuklar hep bir ağızdan “İl'le de Tarsus” diye bağırdı. Yeni yıl partisinde çalan şarkılara eşlik eden çocuklar, hem birbiriyle kaynaştı hem de 2023 yılına 'merhaba' dedi. Parti boyunca Tarsus Belediyesi uzman kreş eğitmenleri eşliğinde doyasıya eğlenen çocuklar, partinin tadını çıkardı.