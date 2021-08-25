Tarsus'ta mısır hasadı yapıldı

Kale mısırı hem yüksek verim verdi hem de bu sezon bölgede görülen mantar hastalığından etkilenmedi.

Tarsus Belediyesi yerli ve milli tohum türlerinin yeniden yayılması konusundaki çalışmalarına devam ediyor. Daha önce buğday, çavdar, arpa, ayçiceği ve yerfıstığı hasadını yapan Tarsus Belediyesi, kale cinsi mısırın hasadını da yaptı.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü iş birliğiyle Alifakı Mahallesinde çiftçi Şükrü Özer'in 5 dekarlık arazisine kale cinsi mısır ekildi. Ekimin ardından tarlanın gübreleme, ilaçlama ve sulama işlemleri de Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü uzmanlarının gözetiminde bilimsel veriler ışığında yapıldı.

Tarsus ve yöresinde bu yıl mısır tarlalarında görülen mantar hastalığı, kale cinsi mısırı etkilemedi ve mısır hasadı sorunsuz bir şekilde yapıldı. Bir dönümden yaklaşık bin 400 kilogramlık verim alındı.

Yerli tohumun yaygınlaşmasına yönelik çalışmaların Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdağan'ın desteğiyle devam ettiğini bildiren Tarsus Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Nadir Ernariçi, “Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile belediyemiz arasında yapılan protokol kapsamında kale çeşidi mısırımızın ekimini gerçekleştirdikten sonra bugün itibariyle de hasadımızı gerçekleştirdik. Bu kapsamda bize destek olan Başkanımız Haluk Bozdoğan'a ve bütün Tarımsal Hizmetler çalışanlarına şahsım adına teşekkür ederim. Çiftçimizin burada vermiş olduğu emeğinden dolayı ürünümüzün kaliteli, verimli rekoltesi yüksek bir ürün olduğunu gördük. Bu kapsamda da çiftçimize çok teşekkür ederiz” dedi.

Çiftçi Şükrü Özer ise “Tarsus Belediyesine bize verdiği yerli tohum desteğinden dolayı teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.