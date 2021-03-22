Tarsus'ta motosiklet hırsızı yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde gerçekleyen 2 ayrı motosiklet hırsızlığının faillerinden biri yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Şehitishak Mahallesi 3364 Sokak'ta park halinde olan elektrikli motosiklet çalındı. Olay yerine gelen polis, yaptığı çalışmada, hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen A.A. (24) Fevziçakmak Mahallesi'nde motosikletle birlikte yakalandı.

İkinci hırsızlık olayında ise Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sitenin bahçesinde, bina içerisindeki motosiklet 2 kişi tarafından götürüldüğü tespit edildi.

Kayıplara karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başladı.