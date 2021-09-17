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Tarsus'ta motosiklet ile mikser çarpıştı, baba kız yaralandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde beton mikseri ile motosikletin çarpışması sonucu baba ve kızı yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde beton mikseri ile motosikletin çarpışması sonucu baba ve kızı yaralandı.


Kaza, Yunus Emre Mahallesi Mersin Tarsus istikameti D-400 karayolu Yeni Hal kavşağında meydana geldi. E.Ö. (48) idaresindeki 33 PA 880 plakalı mikser ile Bedi Tays'ın (43) kullandığı motosiklet Yeni Hal kavşağında çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Bedi Tays ve arkasında bulunan 12 yaşındaki kızı İ.T. yaralandı. Hastaneye kaldırılan baba Bedi Tays'ın hayati tehlikesi devam ettiği, kızının da tedavisi devam ediyor.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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