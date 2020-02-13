Tarsus‘ta muhtarlara bilgilendirme toplantısı

Mersin'in Tarsus ilçesinde Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, muhtarlara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Boyacıoğlu, Emniyet Müdürü Ercan Elbir, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Hasibe Çetinay, Müftü Ali Can, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hayri Erdoğan, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Aynur Kıymet Taşyürek, SGK Müdürü Süleyman Metin, Sosyal Hizmetler Müdürü Hüseyin Çelik, Müze Müdürü Doğukan Bekir Alper, Gençlik ve Spor Hizmetleri ilçe Müdürü Murat Tarsuslu, İlçe Sağlık Müdürü Orhan Acehan, Tarsus -Çamlıyayla Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Naci Güllü ile mahalle muhtarları katıldı.

Toplantıda konuşan Kaymakam Otcu, daha önce yapılan toplantılarda alınan kararların bir değerlendirmesini yaptı. Tüm muhtarların sorunlarını yazılı olarak bildirmesini ve sorunların çözümünün takibini yapmalarını isteyen Otcu, "Mahallelerinizde ihtiyaç sahibi olanların sıkıntılarını da bizlere bildirin. Ayrıca iyilik hareketine kurumlar, odalar, iş adamları ve mahalle sakinlerinin katılımını sağlayalım. Bizlerin vakıf kanalıyla sağlayacağı yardımların yetersizliğinde İyilik Hareketi içinde toplanan yardımlardan da destek vererek sorunu olanın sorununu çözelim" dedi.