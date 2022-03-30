İhlas Haber Ajansı

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Tarsus'ta öğrenci yurdunda yangın

Mersin’in Tarsus ilçesinde öğrenci yurdunda çıkan yangın korkuttu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde öğrenci yurdunda çıkan yangın korkuttu.


Alınan bilgiye göre, Altaylılar Mahallesi Gazipaşa Bulvarında bulunan özel bir erkek öğrenci yurdunun 3. katındaki yatakhanelerden birinde öğle saatlerinde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangından yükselen dumanları fark eden yurt görevlileri ve çevredeki vatandaşlar, durumu Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi.


İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü. Ranzaların bulunduğu bir yatakhanenin tamamen yandığı yangında, öğrencilerin okulda olması nedeniyle büyük bir faciadan dönüldü.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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