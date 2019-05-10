Tarsus'ta öğrencilere trafik eğitimi

Mersin'in Tarsus ilçesinde Trafik Haftası nedeniyle polis, öğrencilere bilgilendirme yaptı.

Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası nedeniyle trafik polisleri, Emine Boro Ortaokulu öğrencilerine bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimi verdi.

Okulda, sınıflarda ve bahçede trafik ekipleri öğrencilerle birlikte eğitici materyallerle sunumlar yapan polisler, öğrencilere çeşitli hediyeler sundu.

Öğrenciler de karayolu ve trafik kurallarının önemini eğlenceli ve heyecanlı bir şekilde dinlediler.

Okul Müdürü Mithat Erdoğan, bu tarz etkinliklerin öğrencilerde bilinçlenme, trafik kurallarına uyma ve trafik ekipleri ve polislerine karşı önyargıları yıkma, toplumsal paylaşım ve birey olmanın saygınlığını kazanmadan son derece önemli olduğunu belirtti.