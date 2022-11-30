Tarsus'ta öğrencilere ücretsiz sıcak çorba

Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, öğrencileri soğuk kış günlerinde unutmadı. Belediyeden öğrencilere yönelik, okuma salonu, kütüphane, gençlik merkezi faaliyetleri, kurslar ve burs hizmetinin yanı sıra sıcak çorba ikramı da başlatıldı. Siptilli Çarşısı'nda hafta içi beş gün boyunca öğrencilere sıcak çorba ikramında bulunulmaya başlandığı bildirildi. Öğrencilerin saat 08.00 ile 11.00 ve 13.00 ile 17.0 arasında Siptilli Çarşısı'nda sıcak çorba ikramından faydalanabileceği aktarıldı. Ücretsiz çorba ikramı öğrencilerin çoğunlukla bulunduğu merkezi yerlerde de sürdürüleceği ifade edildi.

Öğrenciler sıcak çorba hizmetiyle mutlu olduklarını belirterek Tarsus Belediyesi'ne teşekkür etti.