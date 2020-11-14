Tarsus'ta okçuluk heyecanı

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen Tarsus Süleyman Şah Hava Koşusu müsabakaları, Halitağa Mahallesinde yapıldı. 38 ilden 130 sporcunun katıldığı müsabakalara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sporcular, menzil atışında hünerlerini sergilerken, etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Programa katılan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Federasyonu Başkanı Cengiz Tokgöz ile bir araya gelerek, katılım sağlayan tüm sporculara başarılar diledi. Bozdoğan, "Tarsus Belediyesi olarak şehrimizin tanımına katkı sağlayacak organizasyonlara ve sporculara yönelik desteğimiz her zaman devam edecek. Kentimizin kültürel değerlerini ve topraklarında barındırdığı tarihi eserlerini dünyaya tanıtmak adına attığımız adımlara destek verecek nitelikte olan bu etkinlikte görev alan herkese teşekkürlerimi sunarken, sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi. Başkan Bozdoğan, organizasyonda dereceye giren sporculara ödüllerini takdim etti.

Burada açıklamalarda bulunan Federasyon Başkanı Toksöz, Tarsus Belediyesinin katkılarından dolayı Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'a teşekkür etti.